Переезд екатеринбургского «Мемориала»* спутали с ограблением

Сегодня в Екатеринбурге полиция задержала грузовой автомобиль, который использовало общество «Мемориал» (признано организацией-иноагентом) для переезда из старого офиса в новый.

«На нас поступил анонимный донос. Якобы мы перевозим краденые вещи. Отвезли в отделение полиции на Толмачева. Я уже дал объяснения, машину осмотрели, убедились, что там нет ничего запрещенного, ни оружия, ни наркотиков. В основном книги и немного мебели. Надеюсь, что скоро нам разрешат ехать. В офисе на Коминтерна нас ждут, чтобы все разгрузить», – рассказал «Новому Дню» руководитель общества Алексей Мосин.

Добавим, что ранее екатеринбургский «Мемориал»* располагался в муниципальном помещении в здании на проспекте Ленина. Но администрация города не стала продлять договор аренды, и общественникам пришлось переехать.

* Организация признана иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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