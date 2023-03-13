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Понедельник, 13 марта 2023, 15:44 мск

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«Майская прогулка» пройдет вокруг Городского пруда

Традиционная «Майская прогулка», которая в этом году пройдет в 40-й раз, будет включать пять маршрутов, сообщили в УрФУ. Помимо традиционных дистанций по 20, 30, 40 и 50 км добавится еще одна – на 10 км, этот маршрут будет построен вокруг Городского пруда.

«Финиш акции, которая в этом году пройдет 21 мая, традиционно состоится у главного корпуса УрФУ на улице Мира», – сообщили в вузовском оргкомитете.

Екатеринбург, Елена Сычева

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