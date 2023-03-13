Екатеринбургские школы могут принять детей из Макеевки (ФОТО)

Старшеклассники из Макеевки (ДНР) могут пойти учиться в екатеринбургские школы. Во всяком случае, такую возможность обсудили главы двух городов.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он сообщил, что в город прибыла делегация Макеевки во главе с мэром Владиславом Ключаровым. «Сегодня Екатеринбург помогает с восстановлением Макеевки, и эта миссия очень почетна для нас. Первоочередная задача – вернуть в город нормальную жизнь. Для этого, в частности, обсудили возможность организовать обучение в екатеринбургских школах 11-классников из Макеевки», – написал мэр.

Орлов напомнил, что два муниципалитета связывают прочные партнерские отношения. «Екатеринбург не первый год оказывает посильную помощь Донбассу. Волонтеры центра «Мы рядом» отправляют туда гуманитарную помощь, регулярно посещают регион с командировками», – добавил он.

Отметим, что сегодня в театре драмы со спектаклем «Левша» выступит Донецкий республиканский академический молодежный театр из Макеевки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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