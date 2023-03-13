Рядом с мэрией Екатеринбурга замечены крысы. Санврачи рассказали, что делать

В центре Екатеринбурга, в двух кварталах от мэрии, замечены крысы. На грызунов, живых и мертвых, жалуются жители окрестных домов. «Центр города, самый центр! То бегают крысы, то дохлых вороны клюют. Пытались обратиться в управу – сказали, не их компетенция. В управляющей компании тоже сказали, что не к ним, а в Роспотребнадзор», – сообщила екатеринбурженка Ирина.

Ворона клюет крысу

В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора «Новому Дню» рассказали, что если грызуны замечены на территории многоквартирного дома или двора, то за это отвечает управляющая компания или ТСЖ, а вот если на территории города, например, на тротуаре, то районная администрациия. «Если они бездействуют, то уже обращаться с жалобой в органы Роспотребнадзора», – уточнили там.

В пресс-службе санитарного ведомства также добавили, что роста числа жалоб на крыс и мышей в последнее время нет, речь идет о единичных случаях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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