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Вторник, 14 марта 2023, 08:10 мск

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В Тавде полночи тушили пожар в цехе с горючими материалами (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В Тавде этой ночью в течение нескольких часов тушили крупный пожар в металлическом ангаре на площади 1600 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, тушение осложнялось большой горючей загрузкой ангара – в нем производили деревянные паллеты. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Около 7 часов утра пожар был локализован.

О ликвидации открытого горения сообщили в 09:04. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара предстоит установить дознавателям. По предварительной информации, пострадавших нет.

Тавда, Елена Владимирова

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