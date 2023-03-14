«Стою в пробке у дома 20 минут»: Академический сковали заторы

В Екатеринбурге снова выпал снег, что тут же сказалось на дорожной ситуации. К 10 часам утра пробки оценивались в 7 баллов. Одна из самых тяжелых ситуаций – в Академическом.

«Еду по Вонсовского от Чкалова, точнее, стою в пробке у дома 20 минут», – рассказала жительница района, которая выбирается в город через Амундсена. Судя по «Яндекс.Картам», ей придется стоять еще долго, дорога бордового цвета, крайняя степень загруженности. Движение на Амундсена затруднено до Объездной.

Второй выезд из Академического – по Вильгельма де Геннина – также увяз в заторах. Одна из причин – на перекрестке этой улицы с Павла Шаманова не работает светофор. Вторая причина – перекрытия из-за строительства трамвайной ветки. Главная магистраль района окрашена в бордовый практически на всем своем протяжении.

Екатеринбург, Марина Иванова

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