На Урале потеплеет до +10

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Сегодня днем выглянет солнце, однако воздух прогреется только до +1 градуса. С завтрашнего дня будет теплее – до +3, а в четверг – до +6 °C. К пятнице воздух прогреется еще сильнее, до +10°. По ночам в ближайшие трое суток будет около нуля.

Впрочем, потепление пока не будет устойчивым. Уже в субботу ожидается +1 °C днем, а в воскресенье в светлое время суток подморозит до -1°. Ночами в выходные ожидается до -5…-6 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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