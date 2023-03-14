Прокурорам в Екатеринбурге покупают жилье за 12 миллионов

Для двух прокуроров Уральской транспортной прокуратуры покупают за госсчет квартиры в Екатеринбурге. Их общая стоимость более 12 миллионов рублей.

Первая квартира обойдется бюджету в 6,8 миллиона рублей, это максимально возможная цена. Квартира должна находиться не более чем в 10 км от здания прокуратуры (имеется в виду расстояние по дорогам), в благоустроенном жилом фонде, рядом должны быть школа, детсад, магазины. Дом – не старше 2013 года, минимум в 10 этажей, квартира должна располагаться выше третьего этажа, но не на последнем. Требуется двухкомнатная квартира площадью не менее 74 квадратных метра, с балконом, просторной кухней (минимум 14 квадратных метров), чистовой отделкой.

Вторая квартира дешевле – до 5,7 миллиона рублей. Это тоже должна быть двушка, но площадью поменьше: от 62 квадратных метров (из них 10 придется на кухню), в девятиэтажном доме не старше 2012 года постройки. И тоже с чистовой отделкой.

Последнее крупное назначение в Уральской транспортной прокуратуре было в декабре 2022 года – на должность первого заместителя был назначен Владимир Воищев. Заместители прокурора назначались в марте 2022 года: Сергей Радкович и Константин Лысенко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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