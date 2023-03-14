Налоговая банкротит Ирбитское отделение ДОСААФ

Налоговая банкротит автошколу ДОСААФ в Ирбите. Как сообщается в картотеке суда, филиал задолжал 9,9 миллиона рублей. Другие подробности дела пока не опубликованы, заявление подано накануне.

ФНС третий год подряд подает иски о банкротстве Ирбитской автошколы ДОСААФ. В 2022 году сумма требований составляла более 8 миллионов рублей, из которых 3,4 миллиона – задолженность по налогу на доходы физических лиц, более 2 миллионов – задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Должник в ответ заявил, что у школы нет имущества и нет денег на оплату процедуры банкротства. В такой ситуации суд предлагает участникам дела решить, готовы ли они профинансировать процедуру банкротства. То есть в данном случае это должна была сделать налоговая, но никто не дал согласия, и в соответствии с законом судья прекратил производство по делу о банкротстве.

В 2021 году налоговая через банкротство требовала с автошколы 6,8 миллиона рублей. Но должник попросил заседание отложить, желая заключить мирное соглашение. Тогда же автошкола заявила, что у нее есть активы для исполнения условий такого соглашения. Но фактически имущества оказалось недостаточно, никто не захотел финансировать процедуру банкротства, и дело прекратили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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