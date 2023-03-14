В полиции не подтвердили обыски в «Форэсе»

В Главном управлении МВД России по Свердловской области не подтвердили информацию об обысках в компании «Форэс», якобы проводимых группой московских силовиков. Данные об этом распространили через неофициальный телеграм-канал, который ассоциируют с пиар-службой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых воздержался от комментария, уточнив, что «у всех все будет, но не у всех все сразу». В пресс-службе «Форэс» оперативно получить информацию не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева, Влад Тринько

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