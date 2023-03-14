Перезимовали: заболеваемость ОРВИ и гриппом резко пошла на спад

С началом весны в Свердловской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом. За неделю зарегистрировано 26 тысяч случаев, что на 20% меньше, чем неделей ранее. 55% заболевших – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями в лабораториях обследовано 611 человек. Чаще всего (в 7,4% случаев) выявили коронавирус, как и неделей ранее. Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, РС-вирусы и другие.
Неблагополучными по заболеваемости (заболевших в полтора раза больше, чем в среднем по области) стали ЗАТО Свободный, Тугулым и Богданович. А вот в Екатеринбурге заболеваемость снизилась на 16% (выявлено 11,6 тысячи случаев).
Внебольничных пневмоний в Свердловской области тоже стало меньше на четверть: за неделю диагностировали 466 случаев, из них в Екатеринбурге – 156.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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