Мошенник вернет бабушке деньги – она заплатила их за внучку, «устроившую» ДТП

В Екатеринбурге суд Верх-Исетского района отправил в колонию на два года 20-летнего курьера, который работал на мошенников, обманывающих пенсионеров. Молодой человек пришел к доверчивой пенсионерке, чтобы забрать у нее 300 тысяч рублей – деньги она согласилась отдать после звонка из «органов» за внучку, которая якобы устроила ДТП. Впрочем, уже после того, как пожилая женщина рассталась с внушительной суммой, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась к настоящим полицейским.

«Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики городского УМВД изобличили подозреваемого в преступлении. В беседе с оперативниками обвиняемый не стал запираться и дал признательные показания. С его слов, предложение быстро и легко заработать деньги он получил в соцсетях от некого «работодателя», который объяснил ему суть работы. В настоящее время в отношении неустановленного «работодателя» материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», – уточнили в пресс-службе городской полиции. Отметим, помимо наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, суд назначил курьеру штраф 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей пенсионерки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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