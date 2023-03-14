Компенсацию затрат на газификацию свердловчанам-льготникам увеличили до 250 тысяч

Для некоторых льготных категорий жителей Свердловской области размер компенсации затрат на газификацию увеличили со 100 до 250 тысяч рублей.

Как сообщили в ДИПе, в декабре эта субсидия была повышена с 70 до 100 тысяч рублей. Но в части случаев и этой суммы оказывается недостаточно, чтобы покрыть расходы на газификацию.

Сейчас на поддержку в размере 250 тысяч рублей могут претендовать работники бюджетной сферы в сельской местности, а также семьи льготников, доход на одного человека в которых не превышает одного минимального размера оплаты труда.

Если на одного члена семьи приходится сумма в два МРОТ, размер компенсации составит 170 тысяч рублей. Для остальных категорий он останется на уровне 100 тысяч рублей.

На сегодня в список льготников входят жители региона с низким доходом, ветераны и пенсионеры, работники бюджетной сферы в сельской местности, многодетные семьи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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