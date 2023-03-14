Из-за квартиры с прогнившими коммуникациями всему подъезду отключили воду

В Екатеринбурге жители дома на Советской, 9, в течение долгого времени оставались без воды из-за соседки, которая не хотела пускать в квартиру коммунальщиков. Представителям управляющей компании «Урал-СТ» пришлось идти в суд, чтобы отстоять права других жильцов.

«У 42-летней хозяйки квартиры не работают коммуникации, трубы прогнили и затапливали соседей со второго и третьего этажей. Управляющая компания не смогла достучаться до хозяйки, уговоры о необходимости проведения работ не давали положительного результата. УК пришлось отключить холодную воду по всему стояку и пойти в суд», – сообщили в пресс-службе управления судебных приставов.

Суд согласился с тем, что доступ в квартиру должен быть предоставлен. Но и приставам женщина открыть отказалась – поэтому ей просто сняли дверь. «Даже в момент совершения исполнительных действий женщина заявляла, что никого нет дома и чтобы все уходили», – отметили там.

В итоге сотрудники управляющей компании благополучно обследовали коммуникации в квартире, демонтировали прохудившиеся трубы и установили новые. После чего водоснабжение дома было восстановлено.

Екатеринбург, Елена Сычева

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