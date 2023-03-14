Виновник ДТП пытался удалить видео аварии из СМИ, но суд ему отказал

Житель Екатеринбурга трижды пытался заблокировать опубликованное в СМИ видео с его участием, но получил отказ.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в публичное поле истец Тимофей Т. попал в мае 2022 года. Мужчина оказался виновником ДТП с участием автомобилей BMW, Lada Vesta и рейсового автобуса. Между участниками аварии завязалась драка, а видео и фотографии с места событий были опубликованы на городском сайте Е1.ru.

Тимофей был недоволен публикацией и обратился с заявлением в управление Роскомнадзора по УрФО. Он потребовал заблокировать доступ к материалу, так как посчитал, что журналисты распространяли его персональные и биометрические данные без разрешения. Кроме того, мужчина настаивал, что в опубликованном видео содержатся сцены насилия (драка и большое количество крови) и ненормативная лексика.

Регулятор проанализировал редакционные материалы и не нашел признаков нарушений закона «О средствах массовой информации». Сайт издания имеет маркировку «18+», что свидетельствует о возможном наличии информации, запрещенной для распространения среди детей.

Ответ ведомства не устроил екатеринбуржца, и он обратился с иском в Железнодорожный районный суд, требуя признать незаконным решение Роскомнадзора. Суд установил, что опубликованные СМИ материалы не содержат персональных данных, а публикация сведений о мужчине не требует согласия, поскольку обусловлена защитой общественных интересов.

Кроме того, суд указал, что несогласие истца с реакцией ведомства не может служить основанием для признания этого ответа незаконным. Тимофей получил отказ в удовлетворении иска. Мужчина попытался обжаловать решение в областном суде, но безуспешно. Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции в силе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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