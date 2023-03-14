Руководителей застройщика Академического наградили за заслуги перед Свердловской областью (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня вручил знаки отличия «За заслуги перед Свердловской областью» руководителям ключевого девелопера Академического района. Награды представители застройщика получили за особые заслуги в сфере социально-экономического развития.

Знаком отличия III степени награждены председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев и генеральный директор компании Сергей Ланцов. Напомним, что Академический – уникальный в рамках всей России проект комплексного развития территории, поскольку в новейшей истории страны до этого не строилось ни одного района с нуля. Девелопер с самого начала не только возводил дома, но и старался обеспечить жителей всей необходимой инфраструктурой. На сегодняшний день в восьмом районе Екатеринбурга уже есть 8 школ и 23 детских сада, работают спортивные секции и кружки, строятся дороги и трамвайная линия, готовится к открытию спортивный объект международного уровня – Дворец дзюдо. Сейчас Академический развивается по концепции наукограда: здесь хотят растить ученых со школьной скамьи. А в ближайших планах – создать медицинский кластер, который станет современной образовательной базой для подготовки специалистов в сфере здравоохранения.

«Благодарю за то, что отметили вклад коллектива «РСГ-Академическое» и высоко оценили наш труд. Отмечу, что освоение такой территории, как Академический район, было бы невозможно без государственно-частного партнерства», – заявил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов обещал, что компания продолжит соответствовать высокому званию – крупнейшего застройщика Екатеринбурга, который «не просто строит дома, а занимается в партнерстве с органами власти комплексным развитием территории».

«Приятно, что глава Свердловской области отметил вклад «РСГ-Академическое» в развитие города Екатеринбурга», – заявил Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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