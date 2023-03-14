Драма на льду: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в овертайме седьмого матча плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» закончил выступление в Кубке Гагарина. На домашнем льду команда Николая Заварухина проиграла решающий седьмой матч в серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Противостояние завершилось со счетом 4:3 в пользу «Магнитки», победную шайбу гости забросили в овертайме – на 69-й минуте встречи.

Хоккеисты «Металлурга» открыли счет на 6-й минуте матча – «Автомобилист» получил удаление за нарушение численного состава, а гости очень быстро реализовали большинство. Никита Коростелев с близкого расстояния отправил шайбу в ворота Игоря Бобкова. У екатеринбуржцев был отличный шанс отыграться в концовке первого периода. Анатолий Голышев совершил сольный проход к воротам «Металлурга», но его сбил соперник. Судья назначили буллит в пользу «Автомобилиста», однако Георгий Белоусов не смог реализовать штрафной бросок.

Впрочем, своей цели хозяева добились в начале второй двадцатиминутки. Ник Эберт получил пас от Белоусова, сместился по синей линии в центр и пробил Паскуале – счет стал 1:1. «Автомобилист» стал играть агрессивнее и уже в середине периода успешно реализовал большинство. Сергей Широков, находясь перед воротами, мощным щелчком в касание замкнул передачу Стефана Да Косты.

Фото ХК «Автомобилист»

В начале третьего периода екатеринбуржцы уверенно разыграли еще одно большинство. Анатолий Голышев выиграл борьбу за шайбу и пробросил ее к воротам, на ударной позиции оказался Белоусов, но он сделал паузу и отдал пас партнеру на дальнюю штангу, Алексею Макееву оставалось добить гол в пустой угол ворот. Ведя в счете 3:1, хозяева стали играть осторожнее. Но все же «Магнитка» сумела совершить казалось невозможный «камбэк». В оставшиеся 8 минут основного времени матча гости забили дважды. Денис Зернов отличился в большинстве, а затем уже в равенстве шайба в ворота Бобкова залетела от Егора Яковлева.

Упорное соперничество продолжилось в овертайме. На 69-й минуте «Металлург» спасла штанга после мощного щелчка Алексея Василевского от синей линии. А спустя несколько секунд случилась ответная атака «Магнитки», которая завершилась столь важным голом. Автором победной шайбы в этом матче и во всей серии стал Николай Голдобин. «Металлург» проходит в 1/4 Кубка Гагарина, а «Автомобилист» заканчивает сезон в КХЛ.

Главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин подвел итоги серии плей-офф.

«Седьмая игра была с хорошим соперником. Парни вышли настроенными на борьбу. Было хорошее движение, хотя мы и пропустили первыми. Были хорошие голы, контролировали игру, вели в счете 3:1. Наверное, было ненужное удаление в третьем периоде и пропущенный второй гол. Хотя по движению и по самоотдаче к ребятам претензий нет. И, конечно третий гол «Металлурга» нелогичный – от двух коньков рикошет залетел нам. В овертайме Магнитогорск добавил, но у нас была неплохая контратака, Василевский бросил в штангу. В следующей атаке нам забивают гол. Это спорт. Кому-то везет, кому-то не везет.

Ключевой в серии стала игра в овертаймах, мы проиграли три овертайма. Сейчас тяжело что-то говорить, все эмоции оставили на льду. Мы разберем, чего нам не хватило – или опыта кубковых бойцов, или тактики. По физическому состоянию мы не проигрывали. Была равная серия. Но кто-то должен был пройти дальше. Очень сожалею, что не выиграли седьмой матч, хотя хорошая игра была» – сказал Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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