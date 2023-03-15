Пожар на станции метро «Уралмаш»: эвакуированы 385 человек (ФОТО)

Сегодня утром со станции метро «Уралмаш» из-за пожарной тревоги были эвакуированы 385 человек, в том числе 58 детей.

Как сообщили в ГУ МЧС, в 06:59 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении на станции метро. Звенья газодымозащитной службы провели разведку и обнаружили очаг пожара в вентиляционной камере: произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные проверили помещения станции. Всего были эвакуированы 385 человек, из них 58 детей. На происшествие реагировали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава. Сейчас движение уже восстановлено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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