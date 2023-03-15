Глава медфракции гордумы передал в областную наркологию новое оборудование (ФОТО)

Председатель медицинской фракции в городской думе Алексей Вихарев передал Областной наркологической больнице специальное оборудование: функциональные кровати Hilfe КМ-05, штативы к функциональным кроватям, матрасы четырёхсекционные, противопролежневую систему Barry Mezzo.

Оборудование предназначено для отделения неотложной помощи Областной наркологической больницы. Отделение круглосуточно оказывает специализированную помощь жителям Екатеринбурга. Пациентов сюда доставляют со всех районов города. Благодаря оказанной помощи в палате интенсивной терапии оборудование заменят на новое.

«Как лидер медицинской фракции помог Областной наркологической больнице. Закупил необходимое по просьбе руководства учреждения. Это функциональные кровати, штативы к ним, матрасы и специальный противопролежневый матрас.

К сожалению, проблемы с наркоманией и алкоголизмом никуда не делись. Этот страшный бич всё также угрожает молодёжи, нашим детям. А вылечить зависимых людей крайне сложно. Конечно, здесь любая помощь пациентам и врачам необходима», – пояснил председатель медфракции Алексей Вихарев.

Такое обновление в больнице ждали, кровати в палате интенсивной терапии уже устарели. Между тем, от качества оборудования и материалов зависит и уровень медицинской помощи.

«Потребность в новых кроватях для палаты интенсивной терапии у нас была давно, мы запланировали эту покупку на конец года. Благодаря помощи, получилось раньше. К нам поступают пациенты в достаточно тяжёлом состоянии, зачастую врачам-реаниматологам необходимо осуществлять свои прямые функции для спасения жизней. Кровати очень удобны, так как они мобильные, ударопрочные, позволяют регулировать положение тела пациента. Я думаю, что за такой подарок будут благодарны и жители Екатеринбурга, чьи родные являются нашими пациентами», – отметил Антон Поддубный, главный врач Областной наркологической больницы.

Противопролежневый матрас со специальным компрессором также очень нужен в отделении. Средний срок лечения пациентов с зависимостями здесь 21 день. Поэтому профилактика пролежней позволит избежать дополнительных осложнений.

Напомним, ранее глава медицинской фракции Алексей Вихарев оказал помощь Свердловскому областному онкологическому диспансеру. Он передал учреждению противопролежневые держатели для стоп, голеностопные ортезы, скользящие простыни для лежачих больных и кресло-коляску для сопровождения маломобильных пациентов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Депутат Вихарев передает оборудование главному врачу Областной наркологии Антону Поддубному Новые кровати в палату интенсивной терапии И другое нужное больнице оборудование

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