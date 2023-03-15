Уральская компания попалась на фальсификате 1 тонны рыбы

Сотрудники Россельхознадзора выявили серьезные нарушения со стороны компании «Мореокеан», работающей в Верхней Пышме.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в марте 2023 году уполномоченный сотрудник предприятия оформил в системе «Меркурий» ветеринарные сопроводительные документы на рыбу и рыбную продукцию, заменив биологический вид. Так, из 933 кг мороженого минтая «Мореокеан» изготовило 910 кг «филе горбуши мороженой» и 69 кг «рыбо-костного полуфабриката горбуши». Эта рыбная продукция была поставлена в торговые сети Свердловской и Тюменской областей.

«Достоверно установить происхождение продукции не представляется возможным, что свидетельствует о введении в оборот продукции неизвестного происхождения с признаками фальсификации», – отмечает Россельхознадзор.

В связи с этим была приостановлена на 30 дней регистрация ООО «Мореокеан» в системе «Меркурий». В адрес предприятия выписано предостережение, также были направлены информационные письма в управление МВД по Свердловской области, территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам и магазинам, куда была доставлена рыба.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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