Финал Всероссийской олимпиады по русскому языку пройдет в Екатеринбурге

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в этом году состоится в Екатеринбурге.

Как сообщает ДИП, впервые после пандемии ковида состязание пройдет в полном олимпиадном формате на протяжении семи дней. Первый и второй туры состоятся 18-19 апреля, оба продлятся по шесть часов. Результаты станут известны уже 23 апреля.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам; на финал олимпиады по русскому языку в Екатеринбург со всей России приедут более 300 победителей региональных этапов.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают право на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю. Школьники из Свердловской области за победу или призовое место получают премии губернатора по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. Подготовившие их педагоги тоже получают денежные премии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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