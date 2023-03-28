Наследники Туве Янссон запретили муми-троллей в России

Наследники писательницы и художницы Туве Янссон, которая придумала муми-троллей и зарегистрировала этот бренд, запретили использовать в России образы этих сказочных персонажей. Это стало известно после отмены «Весеннего фестиваля мумии-троллей» в Москве.

Финская компания Moomin Characters, которая была создана самой Янссон и управляется ее наследниками, отказалась выдавать и продлевать уже выданные лицензии на использование образов муми-троллей в РФ.

Лицензионная продукция с персонажами Янссон сейчас также продается во многих сетевых универмагах, в том числе «Пятерочках» (X5 Retail Group) и «Лентах».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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