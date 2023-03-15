«Порш Кайен» сбил человека. У водителя насчитали 92 штрафа

В Екатеринбурге арестовали «Порш Кайен», владелец которого сбил 61-летнего мужчину.

Авария произошла еще 13 марта, в 16:20. 36-летний водитель сбил пешехода на Московском тракте – человек шел по дороге, тротуар был только с левой стороны. У мужчины сломано плечо. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель привлекался к ответственности за нарушение ПДД 92 раза, у него 44 неоплаченных штрафа. На место вызвали приставов, которые арестовали автомобиль до погашения всех штрафов.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», – добавили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»