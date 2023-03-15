Гендиректор «Уральских авиалиний» получил медаль, учрежденную Путиным к 100-летию авиации

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов получил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России», учрежденную президентом Владимиром Путиным.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в министерстве транспорта России. Сергей Скуратов получил медаль одним из первых – из рук министра Виталия Савельева. Глава минтранса поблагодарил гендиректора «Уральских авиалиний» за огромный труд, ответственный подход к работе и пожелал здоровья и новых высот.

«Как сказал глава государства, гражданская авиация эффективно ответила на современные вызовы, системно и последовательно решала все возникавшие проблемы, − отметил министр транспорта Виталий Савельев. − Это наш с вами командный результат, показатель последовательного развития отрасли в предыдущие годы».

Медаль изготовлена из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне награды – взлетающий пассажирский самолет МС-21 на фоне Северного полушария, с картой Российской Федерации. На оборотной стороне – пропеллер с крыльями и цифры «1923-2023».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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