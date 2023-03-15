В весенний призыв на Урале наберут больше срочников

В весеннюю призывную кампанию из Свердловской области наберут существенно больше срочников, чем обычно. Как правило, региональное «задание» составляет порядка 7 тысяч человек в год – около 3-4 тысяч весной и 2-3 тысяч осенью. Но в 2023-м уже в первый, весенний призыв на срочную службу наберут около 6 тысяч. Данные «Новому Дню» подтвердили несколько независящих друг от друга представителей призывной региональной комиссии.

В военном комиссариате Свердловской области агентству сообщили, что до выступления главнокомандующего не комментируют тему призыва, и отметили, что пояснения будут готовы дать, вероятно, в первых числах апреля.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ вырастет на 137 тысяч человек – до 2 млн, из которых штатных – 1,15 млн.

Екатеринбург, Елена Сычева

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