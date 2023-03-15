Почетным и заслуженным свердловчанам в 4 раза увеличат денежные пособия

На Среднем Урале увеличат выплаты Почетным гражданам Свердловской области, а также уральцам, награжденным знаком «За заслуги перед Свердловской областью».

Как сообщили в ДИПе, соответствующий законопроект внес в законодательное собрание Евгений Куйвашев. Он предлагает увеличить размер ежемесячного пособия для Почётных граждан Свердловской области с 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Пособие для их вдов или вдовцов вырастет с 5000 до 20000 рублей в месяц.

Почетными гражданами Свердловской области являются Герой Труда Российской Федерации Николай Рыжков, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, легендарный тренер «Уралочки» Николай Карполь.

Увеличат и выплаты обладателям знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Те, кто награжден знаком отличия 1 степени, будут получать ежемесячно не 10000, а 40000 рублей. Кроме того, предлагается повысить размеры единовременных пособий для тех, кому присвоено звание: с 15000 до 60 000 рублей к третьей степени, с 25000 до 100 000 рублей – ко второй степени, с 40000 до 160 000 рублей – к первой степени.

В числе уральцев, чьи заслуги были отмечены регионом – заслуженный врач Семен Спектор, генеральный директор «Машиностроительного завода имени М.И. Калинина» Николай Клейн, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.

Отметим, что размер выплат не менялся уже больше 10 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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