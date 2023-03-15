В Екатеринбурге откроется центр долечивания для детей с онкозаболеваниями

В Екатеринбурге вскоре откроется Центр долечивания и реабилитации детей, страдающих от онкологических заболеваний. Он заработает на территории Областной детской клинической больницы. Сегодня благотворителям, которые взяли на себя финансирование проекта, и журналистам показали первую комнату формата «мать и дитя» – именно в таких «номерах» будут размещаться родители с детьми, которым требуется постоянное наблюдение врачей, но уже не требуется интенсивное лечение непосредственно в онкологическом отделении.

В каждой комнате своя душевая и туалет, кровати, телевизор. Также предусмотрены кухни на три семьи и общая прачечная. В таких условиях дети будут восстанавливаться быстрее, при этом они смогут и учиться, и играть друг с другом, и общаться, но оставаться при этом под наблюдением медиков. Одновременно в центре смогут находиться 36 семей. «Время нахождения детей с родителями на территории пансионата будет зависеть от протоколов лечения, назначенных каждому ребенку. У нас есть пациенты, которые получают лечение месяцами. Бывают пациенты, которые несколько раз госпитализируются в течение года», – отметил главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Центр будет состоять из двух условных частей – медицинской и жилой. При этом с его запуском появятся и новые рабочие места, т.к. для его работы потребуются три врача, несколько медсестер и дополнительный немедицинский персонал.

Здание планируют ввести в эксплуатацию перед Днем города – это будет подарок от Фонда святой Екатерины, «Таганского ряда, «Принципа», «Ривьеры» и фонда «Верь и живи!» Екатеринбургу к 300-летию. Строители уже находятся на финальной стадии работ и занимаются чистовой отделкой, а также установкой фасадов и монтажом лифтовых систем. «Строительство идет точно по графику и даже опережением. Здесь будут находиться выздоравливающие детки, и после ввода здания в эксплуатацию в полтора раза увеличится пропускная способность областного детского онкоцентра. Это та задача, которая поставлена нашими учредителями, нашими партнерами по строительству», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Фото фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

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