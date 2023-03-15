В «ФОРЭС» прокомментировали обыски

Накануне в главном офисе и обособленных подразделениях компании «ФОРЭС» в Сухом Логу, Асбесте и Каменске-Уральском прошли обыски. Информацию подтвердила пресс-служба компании. Там уточнили, что следственные действия проводили представители СКР, а не полиции, как сообщалось накануне в СМИ.

«Сегодня компания «ФОРЭС» полноценно функционирует и выполняет все принятые обязательства перед своими работниками и контрагентами», – подчеркнули там.

В компании также дезавуировали заявление адвоката Михаила Зельдина, который вчера рассказал о конкурентах, якобы инициировавших следственные действия. В «ФОРЭС» отметили, что Зельдин «озвучил свою позицию», а также напомнили, что он не является представителем компании, равно как и не принимал участия в следственных действиях, о которых идет речь.

«Его выступление от имени компании является некорректным и не является позицией компании. ООО «ФОРЭС» не дает оценок действиям правоохранительных органов и оказывает полное содействие, предоставляя всю необходимую информацию», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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