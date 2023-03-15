Спасатели сняли троих рыбаков с отколовшейся льдины

В Свердловской области выход на лед стал опасен для жизни, предупреждает региональное управление МЧС России, но это не отпугивает рыбаков. Сегодня в Среднеуральске несколько человек вышли на лед Исетского озера, а через некоторое время льдина откололась. От суши оказались оторваны три человека.

«На место были немедленно направлены подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области и Службы спасения Свердловской области. Льдина с рыбаками недолго дрейфовала по акватории озера – течением ее прибило к берегу, рыбаки выбрались на берег самостоятельно и помощь спасателей не потребовалась. Лишь по счастливой случайности не произошло трагедии», – сказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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