В Свердловской области выросло количество эскроу-счетов

За 2022 год в Свердловской области на треть, до 107 млрд рублей, вырос объем средств, которые держат на эскроу-счетах для участия в долевом строительстве. За год было открыто 26 тысяч таких счетов. Как пояснили в Уральском отделе по связям с общественностью Центробанка, на Среднем Урале традиционно высокий спрос на новое жилье, активно развивается строительный рынок. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, область входит в топ-5 регионов России с наибольшим объемом строящегося жилья.

В некоторых регионах УрФО, как и по всей стране, в конце 2022 года впервые отмечена тенденция сокращения объемов эскроу-счетов. Это связано с активным завершением строительных проектов в конце года. В частности, такая ситуация наблюдалась в ХМАО-Югре и ЯНАО. Но особенно ярко тенденция проявилась в Курганской области: в Зауралье по итогу 2022 года остатки на счетах эскроу снизились на 18%.

По итогам 2022 года жители Уральского федерального округа открыли более 60 тыс. эскроу-счетов. За год их количество увеличилось на 6%. Объем остатков средств на них вырос на треть и достиг 235 млрд рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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