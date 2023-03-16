В частном доме в СНТ обнаружена плантация марихуаны (ФОТО)

В садовом товариществе на территории Заречного округа обнаружены плантация по выращиванию марихуаны и цех по сушке, упаковке и приготовлению к сбыту наркотика растительного происхождения.

Как сообщили в УТ МВД по УрФО, на нелегальное производство сыщики вышли в ходе слежки за возможным закладчиком. На втором этаже его частного дома на территории СНТ оперуполномоченные обнаружили целую плантацию конопли. На момент визита стражей порядка здесь были оборудованы две мини-теплицы, в которых росли 32 куста.

В теплицах были установлены системы бесперебойного электропитания, полива, освещения и вентиляции, которые действовали в автоматическом режиме. Для контроля за процессом задержанный установил видеокамеры, изображение с которых транслировалось на его телефон.

В доме полиция также обнаружила емкости с удобрениями, блендер, пакеты с семенами конопли, весы, упаковочный материал, разделочную доску.

В ходе дальнейших следственных действий оперативники выяснили, что «агроному» помогал друг детства, 37-летний мужчина, который, узнав о задержании приятеля, скрылся. На его съемной квартире в Ленинском районе Екатеринбурга нашли почти 3 кг готового к продаже наркотика.

Установлено, что задержанный и его друг уже несколько лет торговали канабисом через интернет-магазины. При этом вес одной закладки мог достигать 200 граммов, а чистая прибыль от разовой продажи составляла порядка 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Заречный, Елена Владимирова

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