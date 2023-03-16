В Академическом и Светлом выросла скорость мобильного интернета

В двух растущих районах Екатеринбурга, Академическом и Светлом, выросла скорость мобильного интернета. «Мегафон» расширил здесь емкость сети и запустил новые базовые станции 4G. Кроме того, у местных жителей стала стабильнее работать голосовая связь.

Работы по улучшению покрытия также провели вблизи ТРК «Карнавал» и в центре города. Новые скорости мобильного интернета смогут оценить посетители ДИВСа и ККТ «Космос». Качество телеком-услуг подросло и в районе Сибирского тракта. Указанные локации попали в список оперативных улучшений как одни из самых «качающих» в регионе.

«В Екатеринбурге живут наши самые активные интернет-пользователи на Урале, и около 90% трафика они генерят в сети 4G. С помощью инструментов Big Data мы оперативно определяем список мест, где фиксируется повышенная нагрузка, и проводим расширение емкости сети. По результатам наших замеров, за полгода средняя скорость 4G-интернета в мегаполисе увеличилась на 30%», – прокомментировал улучшения технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, максимальные скорости передачи данных в городе сегодня достигают 90 Мбит/с. Ранее техническая служба оператора провела мероприятия на Уралмаше, в Парковом, в районе Объездной дороги, Базового переулка, Московского тракта, Уктуса, Компрессорного и Птицефабрики. Они помогли снять нагрузку с уже существующих объектов и сохранить скорость интернета при растущих объемах трафика.

Помимо Екатеринбурга инженеры поработали над качеством телеком-услуг и в городах области. Так, сеть связи была улучшена в Нижнем Тагиле в районе улиц Береговая – Краснокаменская, коллективного сада «Березка», а также в Верхней Салде на улицах Чкалова и Районная.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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