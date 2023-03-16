Свердловские власти: «повесток с пометкой «для отправки в зону СВО» не существует!»

Власти Свердловской области предупреждают о том, что повесток в военкомат с пометкой «для отправки в зону проведения СВО» не существует. Если кто-то получит подобное письмо, например, по почте, – это фейк.

«Повесток с целью «Для отправки в зону проведения СВО» не существует. В повестках используются стандартные формулировки целей вызова в военкомат: «Мед. освидетельствование», «Заседание призывной комиссии», «Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую часть», «Прохождение альтернативной гражданской службы». Повестка в соответствии с Федеральным законом № 53 «О воинской обязанности и военной службе» должна вручаться только работником военкомата либо руководителем или уполномоченным представителем организации, если это происходит по месту работы или учебы», – напоминают в ДИПе. Если призывник получает повестку иным способом – например, по почте, то в первую очередь необходимо позвонить в военный комиссариат по месту жительства для уточнения дальнейших действий. Также можно обратиться на региональную горячую линию по номеру 8-800-101-91-11.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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