«Пищит и недоволен»: в семье зеленых мартышек пополнение (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появилось потомство в семье зеленых мартышек гривет. Малышу чуть больше месяца, имени у него пока нет. Зоопарк предлагает горожанам придумать свои варианты. Имя должно быть коротким и звучным.

В пресс-службе зоопарка рассказывают, что пока детеныша сложно увидеть. Практически все время он проводит с мамой Ноной. Гриветы очень трепетно относятся к своему потомству и опекают его насколько это возможно и как можно дольше. Малыши у них очень активные – все время куда-то лезут, убегают от матери. Если в вольере с ними находится самец, то он активно защищает детей от всех, например, от сотрудников, которые заходят в вольеру. А самка в основном следит, чтоб ребенок далеко не убегал. «Может за хвост поймать и держать, или просто зажать в объятиях. Малыш пищит, недоволен, а матери хоть минутка покоя», – отмечают в зоопарке.

В природе зеленые мартышки гриветы живут в Африке, изначально их ареал располагался южнее Сахары (от Сенегала и Эфиопии к югу до Южной Африки). Но за последние несколько веков работорговцы, использовавшие их в качестве домашних животных, распространили мартышек через Атлантический океан до Карибов. В отличие от близких родственников из семейства мартышек, гриветы большую часть времени проводят на земле в поисках пищи, поднимаясь на деревья во время опасности и на ночь, для сна.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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