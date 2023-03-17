Администрация Талицы заплатит компенсацию ребенку, которого покусала бездомная собака

Администрация Талицы выплатит денежную компенсацию морального вреда ребенку, которого покусала бездомная собака.

Инцидент случился 9 июня 2022 года. Собака укусила 10-летнего мальчика в бедро, когда он гулял во дворе. Пес был бездомным – без ошейника, но с чипом в ухе. Как установила прокуратура, администрация Талицкого округа заключила муниципальный контракт с ООО «Эверест» по отлову безнадзорных животных. Но фактически в городе никто не отлавливал агрессивных собак. Администрация, будучи заказчиком, не контролировала деятельность подрядчика.

Прокуратура подала иск в Талицкий районный суд, требуя взыскать с администрации компенсацию в пользу пострадавшего ребенка. Суд установил, что компенсация морального вреда составит 30 тысяч рублей.

К сегодняшнему дню на участке, где было происшествие, коммунальщики отловили собак.

Талица, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»