На Урале вынесли приговор мужчинам, которые убили собутыльника и распилили труп лобзиком

Свердловский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые убили собутыльника, а затем распилили труп электрическим лобзиком.

Жуткое преступление произошло в Камышлове в декабре 2021 года. Как установил суд, четверо мужчин распивали алкоголь в квартире. Во время застолья двое гостей – Антон Зарипов и Дмитрий Белоусов – решили убить хозяина жилища. Сначала они припугнули третьего гостя, который мог оказать помощь хозяину квартиру. Под предлогом перекура подсудимые заманили мужчину в ванную, и там Зарипов дважды ударил его ножом и пригрозил убийством. Возможности убежать у потерпевшего не было, так как квартира была заперта изнутри, а ключа у него не было.

Когда следом в ванную комнату зашел хозяин, злоумышленники напали на него, свалили с ног и нанесли более 30 ножевых ранений. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, Зарипов и Белоусов с помощью ножей и лобзика расчленили труп. «Голову убитого они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, а часть выбросили в мусорные баки возле дома. Остальные части тела осужденные вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны в Камышлове, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли», – сообщает подробности прокуратура Свердловской области.

Суд признал Зарипова виновным по ст. 119 ч. 1 и ст. 105 ч. 2 п. «ж» УК РФ и приговорил его к 17 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на полтора года. Дмитрий Белоусов обвинен по ст. 105 ч. 2 п. «ж» УК РФ и сядет на 16 лет с последующим ограничением свободы на полтора года. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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