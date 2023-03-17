Школьники из Академического посетили МГИМО и побывали на лекции Анатолия Вассермана (ФОТО)

Школьники из Академического побывали в Москве, где посетили один из ведущих российских вузов – МГИМО, сходили на занятия вместе с первокурсниками и побывали на лекции Анатолия Вассермана. Все это – в рамках совместного проекта «Классы МГИМО», который на базе школы № 19 реализуют ключевой девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ.

Поездка состоялась в марте. Дети из школы № 19 Академического в МГИМО встретились с деканом факультета международных экономических отношений Олегом Пичковым, побывали на лекции политического деятеля, депутата Государственной думы РФ Анатолия Вассермана. Ребята посетили занятия вместе со студентами первого курса МГИМО по предметам «Микроэкономика», «Государственный протокол», и побывали на очных занятиях с педагогами по иностранному языку и математике.

Основные занятия, проходящие в Екатеринбурге, проходят онлайн с ведущими преподавателями кафедры английского языка и кафедры математики, эконометрики и информационных технологий МГИМО. Программа обучения, рассчитанная на два года, включает также подготовку к вступительным экзаменам в вуз по выделенным предметам.

Подобная программа – часть стратегии застройщика «РСГ-Академическое» по созданию в районе научного сообщества и превращения в будущем восьмого района города в Наукоград, который сможет обеспечивать город и область высококвалифицированными кадрами, создавая при этом в районе новые рабочие места.

Необходимо отметить, что цель ведущего застройщика Академического района и его основателя при создании Наукограда – растить академиков буквально со школьной скамьи. Так, кроме обучения старшеклассников в школе № 19 преподавателями МГИМО, учащиеся могут получить профильные знания в школах № 79 и 123 – с инженерным и химико-биологическим уклоном. В одной из самых больших школ района № 23 ученики могут пройти обучение по технологическому, естественнонаучному, гуманитарному и социально-экономическому профилю. Кроме того, в первой школе района – средней школе № 16 – ученикам научно-популярные лекции уже не первый год читают представители УрО РАН.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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