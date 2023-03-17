Приостановлена продажа опасного лекарства для животных

Управление Россельхознадзора по Свердловской области предупреждает о приостановке продажи антибактериального препарата широкого действия, который используют при лечении кошек, собак и других домашних животных.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, требованиям не соответствует лекарственный препарат «Дисептол Экстра» (серия 2022112201, срок годности 21.11.2024), произведенный китайской компанией «Zhejiang Dayang Boitech Group Co., Ltd». «Россельхознадзор уведомляет о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям», – уточнили в ведомстве. Торговым предприятиям, у которых в продаже есть препарат этой серии, необходимо прекратить реализацию и уведомить об этом управление.

Производителя проинформировали о решении Россельхознадзора и необходимости принять меры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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