Свердловские власти разработали порядок борьбы с бродячими собаками

Правительство Свердловской области утвердило новый порядок, четко определяющий полномочия различных инстанций в решении проблемы бродячих собак.

Как сообщили в ДИПе, отслеживать текущую ситуацию с бездомными животными должны муниципальные власти. К этой работе они должны активно подключать зоозащитные организации, волонтеров, управляющие компании и горожан. Все полученные данные главы муниципалитетов должны направлять для анализа в департамент ветеринарии Свердловской области. Специалисты ведомства будут учитывать сведения о количестве маркированных и не имеющих бирки животных на улицах городов и поселков, о местах их обитания. На основе анализа департамент ветеринарии сможет оперативно координировать работу по этому направлению, тем самым снижая риски для людей.

«Особое внимание при проведении мониторинга будет уделено ситуациям, когда бездомные животные могут представлять угрозу жизни и здоровью человека. Это сбивание собак в стаи, нахождение их в многолюдных местах, а также на теплотрассах или на контейнерных площадках. В этих случаях отлов животных будет производиться в первую очередь», – пояснил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Непосредственно отловом, содержанием в приютах, а также возвратом неагрессивных животных в прежние места обитания продолжат заниматься специализированные организации. Кроме того, при поддержке зоозащитников и добровольцев они будут разыскивать прежних хозяев собак или подыскивать животным новых владельцев.

Напомним, из областного бюджета ежегодно выделяются средства на обращение с животными без владельцев. В этом году на эти цели предусмотрено более 100 миллионов рублей. До 2026 года в регионе запланировано строительство шести приютов для животных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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