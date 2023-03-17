Дорожники анонсировали перекрытия на трассе Пермь – Екатеринбург: «Их будет много»

В Свердловской области и Пермском крае начинается активная фаза работ на трассе Екатеринбург – Пермь, которая станет частью скоростной магистрали Екатеринбург – Казань. Дорогу от уральской столицы до центра Прикамья расширяют до четырех полос, а также увеличивают грузоподъемность, поэтому в ближайшее время перекрытия будут частыми. «Ограничений движения в предстоящий сезон будет очень много. Мы составляем совместную схему объездов с региональными властями, ГИБДД. Коллеги из РЖД работают над увеличением числа железнодорожного транспорта», – сказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Так, с 20 марта на 200-м км трассы Пермь – Екатеринбург будут увеличивать число полос. Работы продлятся примерно до ноября 2023 года. И все это время движение на этом участке будет реверсивным, со светофорным регулированием. «Режим работы светофора будет учитывать маятниковую миграцию населения в будни и выходные дни во время максимальной интенсивности», – уточнили в Уралуправтодоре.

Там обратились к автомобилистам с просьбой обязательно следить за обновлениями в «Яндекс.Навигаторе», куда направляют всю оперативную информацию о перекрытиях, а также по возможности использовать пути объезда.

Помимо работ на указанном участке трассы, в ближайшее время на дороге Пермь – Екатеринбург стартует капитальный ремонт еще восьми искусственных сооружений на отрезке длиной более 100 километров (с 187-го км в Ачитском городском округе до 326-го км возле Первоуральска). «Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих через железнодорожные пути», – напомнили в пресс-службе дорожного предприятия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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