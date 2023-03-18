В Заречном спасли еще двух рыбаков на отколовшейся льдине

В Заречном двое рыбаков, вышедших на лед Белоярского водохранилища, уплыли на отколовшейся льдине. Спасателям удалось на судне на воздушной подушке добраться до места ЧП и забрать мужчин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел накануне на акватории Белоярского водохранилища. В экстренные службы Заречного поступил сигнал, что двое рыбаков дрейфуют на отколовшейся льдине.

«К предположительному месту происшествия на судне на воздушной подушке незамедлительно выдвинулись специалисты «Центра спасения» города Заречный и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег. В медицинской помощи граждане не нуждались. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме их отпустили домой», – сообщили в МЧС.

Напомним, это уже второй случай за неделю, когда рыбаки уплывают на отколовшейся льдине. Первый произошел в Среднеуральске. Там трое мужчин оказались на льдине в Исетском озере, но льдину прибило к берегу, и рыбаки сами смогли спастись.

Свердловские спасатели в очередной раз напоминают: весной выход на лед опасен для жизни.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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