На Полевском тракте пассажирский автобус столкнулся с тремя легковушками (ФОТО)

На Полевском тракте пассажирский автобус столкнулся с тремя впереди стоящими машинами. По предварительной информации, 60-летний водитель почувствовал себя плохо и потерял управление.

Авария произошла накануне вечером на Полевском тракте. Автобус №120 ехал из Екатеринбурга в Полевской, водитель почувствовал себя плохо, в итоге автобус въехал в три легковушки: Toyota RAV4, Peugeot, Changan. Пассажирка одной из машин получила сотрясение головного мозга. В автобусе было 51 человек, никто не пострадал.

«По данному факту выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. У водителей алкогольное опьянение не установлено», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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