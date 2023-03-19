Гаишники устроили погоню со стрельбой за пьяным лихачом на «Ниве» (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за «Нивой Шевроле». Автомобиль был с признаками ДТП, но его водитель отказался остановиться и пытался скрыться. Остановили его выстрелы по колесам.

«В ходе преследования лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке через громкоговоритель патрульного автомобиля не реагировал и игнорировал, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу. – В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О полиции» экипаж принял решение применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам транспортного средства. После этого автомобиль остановился, а мужчину задержали».

Оказалось, что за рулем был пьяный 29-летний екатеринбуржец, у которого не было прав. А автомобиль находился в розыске с 15 марта.

«В отношении него составлено 10 материалов – по части 1 статьи 264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», а также составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Водитель доставлен в ОП № 15 для дальнейшего разбирательства», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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