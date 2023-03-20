Медики проведут бесплатные занятия для педагогов и воспитателей по первой помощи

В Екатеринбурге школа первой помощи и тактической медицины «Спаси жизнь» будет проводить бесплатные занятия для учителей физкультуры и воспитателей детсадов по проведению сердечно-легочной реанимации.
«Накануне в Санкт-Петербурге на уроке физкультуры умерла школьница. Месяцем раньше после урока физкультуры в подмосковном детском саду умер 6-летний ребенок. Каждый учитель и воспитатель должны уметь оказывать первую помощь, в т.ч. проводить сердечно-легочную реанимацию», – объяснили в школе «Спаси жизнь».
Екатеринбург, Елена Сычева
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