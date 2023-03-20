Мэр Екатеринбурга попросил у горожан подарок на день рождения

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня отмечает 56-й день рождения. По этому случаю он рассказал в своем телеграм-канале, что бы он хотел получить в подарок от горожан.
Алексей Орлов просит неравнодушных екатеринбуржцев помочь раненым бойцам. «Сейчас в 354 госпитале Центрального военного округа наши бойцы проходят реабилитацию после ранений, полученных в зоне СВО. Этот процесс пойдет значительно быстрее, если учреждение будет располагать дополнительным оборудованием. На его покупку и нужны средства. Сам я уже сделал пожертвование», – написал он.
Сбор помощи открыт через АНО «Центр Татищева».
Реквизиты фонда:
Полное наименование:
Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева»
Сокращённое наименование:
АНО «Центр Татищева»
ОГРН 1226600072126
ИНН 6670512245 КПП 667001001
Расчётный счёт 40703810516540005220 в ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счёт 30101810500000000674
БИК 046577674
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube