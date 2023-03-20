Мэр Екатеринбурга попросил у горожан подарок на день рождения

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня отмечает 56-й день рождения. По этому случаю он рассказал в своем телеграм-канале, что бы он хотел получить в подарок от горожан.

Алексей Орлов просит неравнодушных екатеринбуржцев помочь раненым бойцам. «Сейчас в 354 госпитале Центрального военного округа наши бойцы проходят реабилитацию после ранений, полученных в зоне СВО. Этот процесс пойдет значительно быстрее, если учреждение будет располагать дополнительным оборудованием. На его покупку и нужны средства. Сам я уже сделал пожертвование», – написал он.

Сбор помощи открыт через АНО «Центр Татищева».

Реквизиты фонда:

Полное наименование:

Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева»

Сокращённое наименование:

АНО «Центр Татищева»

ОГРН 1226600072126

ИНН 6670512245 КПП 667001001

Расчётный счёт 40703810516540005220 в ПАО СБЕРБАНК

Корреспондентский счёт 30101810500000000674

БИК 046577674

Екатеринбург, Елена Владимирова

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