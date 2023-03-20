Синоптики дали прогноз на конец марта

Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, каким будет остаток марта. В ближайшие три дня на Урале в целом осадков не ожидается, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью -2…-8°, днем +2…+7°.

В конце рабочей недели антициклон уйдет на юг Сибири, близ северных границ Свердловской области начнут действовать атлантические циклоны. Вероятны осадки, в том числе в предстоящие выходные дни (24-27 марта), мокрый снег может перемежаться с дождем, особенно в южной половине Свердловской области и Пермского края. Станет теплее, на севере Свердловской области будет +2…+5°.

В Екатеринбурге с каждым днем будет теплее. Сегодня синоптики обещают до +2° и без осадков. Завтра будет около +4…+6° с мокрым снегом. В среду потеплеет до +6…+8°, ночью без осадков, днем пойдет дождь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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