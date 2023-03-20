российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 марта 2023, 09:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

По вузам Екатеринбурга проносится волна эвакуаций

В Екатеринбурге эвакуировали студентов трех образовательных учреждений: УрГАУ, УГЛТУ и УрГУПС. Об этом сообщают городские паблики и СМИ. По их данным, неизвестный сообщил о минировании.

На данный момент «Новый День» не смог получить комментарий от образовательных учреждений. Информация уточняется.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,