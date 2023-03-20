По вузам Екатеринбурга проносится волна эвакуаций

В Екатеринбурге эвакуировали студентов трех образовательных учреждений: УрГАУ, УГЛТУ и УрГУПС. Об этом сообщают городские паблики и СМИ. По их данным, неизвестный сообщил о минировании.
На данный момент «Новый День» не смог получить комментарий от образовательных учреждений. Информация уточняется.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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