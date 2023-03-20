В Екатеринбурге будут судить бабушку, которая перебегала дорогу с внучкой на руках и попала под машину

В Екатеринбурге будут судить пожилую женщину, из-за которой двухлетняя девочка получила тяжелые травмы. Бабушка взяла ребенка на руки и начала переходить дорогу в неположенном месте.

ДТП случилось летом 2022 года на Сухоложской. Женщина 1951 года рождения с внучкой шла к остановке транспорта. Перейти дорогу она решила не по переходу, а когда с ребенком на руках шла по дороге, с прилегающей территории выехала «КИА Пиканто». Машина ехала со скоростью всего около 15 км/ч, но этого хватило для серьезных последствий. Женщина-водитель пыталась затормозить, но не смогла, автомобиль ударил пенсионерку, та уронила ребенка на дорогу. Девочка получила сочетанную травму головы, туловища и конечностей, черепно-мозговую травму. Эксперты установили тяжкий вред здоровью.

Пенсионерку будут судить по ч. 1 ст. 268 УК РФ «Нарушение пешеходом правил дорожного движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Самое строгое наказание – лишение свободы до 2 лет. «В отношении женщины-водителя органами следствия принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления», – у уточнили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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