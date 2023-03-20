Пенсионерка отдала телефонным мошенникам 2,4 миллиона рублей

В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 70-летней женщины 2,4 миллиона рублей. Это были все ее сбережения, кроме того под давлением аферистов она оформила в банке кредит на 200 тысяч рублей.

Как рассказала пострадавшая в полиции, ей позвонила якобы сотрудница Центробанка РФ и сообщила о «несанкционированных попытках злоумышленников оформить на нее кредит». Звонившая убедила пенсионерку оформить на себя дублирующий кредит, чтобы потом внести эти средства на «безопасный» счет. Также мошенники заставили пенсионерку обналичить все сбережения и перевести деньги на указанный счет. Беседы с «банковскими сотрудниками» продолжались неделю. Лишь потеряв все деньги, женщина поняла, что ее обманули.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, по заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Также в полиции в очередной раз напомнили гражданам, что при подозрительных звонках следует прекратить разговор.

«Если звонят неизвестные и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, обращаются по имени отчеству, пытаются завладеть данными клиента (пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из СМС), вводят в стрессовое состояние, сообщают о несанкционированных попытках оформить кредит или списания денежных средств, – это мошенник. В этом случае всем гражданам при попадании в подобную ситуацию необходимо сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы», – рассказали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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