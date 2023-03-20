На Урале взорвут лед у шести мостов

В Свердловской области начались работы по защите мостов и дорог от ледохода и половодья. Всего специалисты освободят из ледяного плена восемь мостов, расположенных в отдаленных районах Свердловской области. В двух местах лед распилят, в шести – взорвут.

Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, распиливать лед уже начали. Этот метод применяют вблизи деревни Решетникова, в Слободо-Туринском районе, и деревни Кальтюкова в Туринском городском округе.

Взрывные работы запланированы на последнюю неделю марта. Таким образом освободят мосты в селе Туринская Слобода, на подъезде к деревням Барбашина и Макуй, вблизи села Жуковское в Туринском городском округе, у деревни Галактионовка и села Липовское. Для проведения взрывных работ дорожники привлекают специализированные организации с соответствующей лицензией. Рядом с местом производства работ на берегу всегда дежурят сотрудники МЧС.

Специалисты также анализируют, какие участки дорог и мосты могут быть затоплены в случае подъема воды. Если населенный пункт отрезан от «большой земли», то транспортную доступность местная администрация вместе с сотрудниками МЧС. Создаются паромные и лодочные переправы.

Туринск, Елена Владимирова

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